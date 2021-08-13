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إخماد حريق في شقة بسوهاج دون إصابات

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إخماد حريق في شقة بسوهاج دون إصابات إخماد حريق في شقة بسوهاج دون إصابات

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أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم الجمعة، حريقاً نشب في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة جرجا، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة مدينة جرجا، بنشوب حريق في شقه بدائرة القسم، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وقوات الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق في شقه بالطابق الثاني ملك هاشم. ج. هـ «32 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وأفاد المذكور بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من الوصلات الداخليه بالشقة، وأضاف بأحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر بالحريق المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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