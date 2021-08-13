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محيسن الجمعان يمازح عبدالرحمن البيشي: "يا زين هدفك في مرمى الهلال"

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محيسن الجمعان يمازح عبدالرحمن البيشي: "يا زين هدفك في مرمى الهلال" محيسن الجمعان يمازح عبدالرحمن البيشي: "يا زين هدفك في مرمى الهلال"
طالب الجميع بزيارته والوقوف إلى جانبه لتجاوز العارض الصحي

محيسن الجمعان يمازح عبدالرحمن البيشي:

قام لاعب النصر الدولي السابق الكابتن محيسن الجمعان بزيارة لزميله لاعب النصر السابق عبدالرحمن البيشي، الذي أُصيب بمرض "التصلب الجانبي - الضموري" في منزل الأخير؛ وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.

وداعب نجم الكرة السابق الجمعان زميله البيشي أثناء تصوير مقطع ؛ إذ أشار إلى أبرز أهداف البيشي حينما كان يرتدي قميص النصر آنذاك. وابتسم البيشي للجمعان حينما قال الجمعان "يا زين هدفك في مرمى الهلال".

وطالب البيشي نقل تحياته لرفقاء الدرب في نادي النصر، وخص زميله الكابتن إبراهيم ماطر بالسلام.

وطالب الخلوق محيسن الجمعان بقية اللاعبين بزيارة زميلهم عبدالرحمن البيشي من باب الوفاء، مشيرًا إلى أهمية اللفتة الإنسانية التي يستحقها زميلهم الذي يمرُّ بعارض صحي -شفاه الله-. ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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