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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الغد في الجولة 30 من الدوري الممتاز.

ويدير جهاد جريشة مباراة الزمالك والإسماعيلي في السابعة مساء الغد باستاد الإسماعيلية، ويعاونه كل من سمير جمال كمساعد أول ووائل شعبان كمساعد ثان، ومحمد عبدالحافظ حكما رابعا، ويتولي أحمد الغندور التحكيم بالفيديو ويعاونه محمود بسيوني.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 67 نقطة ،بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

ويقود سعيد حمزة مواجهة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة في السابعة مساء الغد على استاد السويس الجديد ويعاونه كل من سيد نافع كمساعد أول وأيمن دعبس كمساعد ثاني، ومحمد الطيب حكما رابعا، ويتولى صبحي العمراوي التحكيم بالفيديو ويعاونه أحمد حامد فهيم.

ويحتل سيراميكا المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة، فيما يحتل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

ويدير محمود عاشور لقاء الاهلي أمام إنبي في التاسعة مساء الغد على ملعب الأهلي «السلام» ويعاونه كل من أحمد صلاح كمساعد أول، وأحمد لطفي كمساعد ثاني، وسامح حسين حكما رابعا، ويتولي محمود البنا التحكيم بالفيديو ويعاونه محمود أبوالرجال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 65 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، بينما يحتل إنبي في المركز السابع برصيد 39 نقطة .