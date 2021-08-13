أخبار عاجلة

نقيب الممثلين يرد على قرار فرض 100 ألف جنيه على التصوير بالقاهرة (فيديو) -
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم ببني سويف -
الثانوية العامة.. طارق شوقي ردا على منتقدية: النظام الحالي أفضل 100 مره من السابق -
جامعة الوادي الجديد تشارك في برنامج إعداد القادة بحلوان -
صابرين : أظهر كضيفة شرف في فيلم 200 جنيه -
إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
غدا: ندوة عن العلاقات الثقافية بين مصر والهند -
رئيس الوزراء الأرميني: ملتزمون بإقامة ديكتاتورية القانون والحقوق -
إيران تتفاوض على استيراد 40 ملايين جرعة لقاح فايزر وجونسون -
واصل الارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جهاد جريشة حكمًا لمباراة ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

Print
جهاد جريشة حكمًا لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري جهاد جريشة حكمًا لمباراة ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الغد في الجولة 30 من الدوري الممتاز.

ويدير جهاد جريشة مباراة والإسماعيلي في السابعة مساء الغد باستاد الإسماعيلية، ويعاونه كل من سمير جمال كمساعد أول ووائل شعبان كمساعد ثان، ومحمد عبدالحافظ حكما رابعا، ويتولي أحمد الغندور التحكيم ويعاونه محمود بسيوني.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 67 نقطة ،بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

ويقود سعيد حمزة مواجهة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة في السابعة مساء الغد على استاد السويس الجديد ويعاونه كل من سيد نافع كمساعد أول وأيمن دعبس كمساعد ثاني، ومحمد الطيب حكما رابعا، ويتولى صبحي العمراوي التحكيم بالفيديو ويعاونه أحمد حامد فهيم.

ويحتل سيراميكا المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة، فيما يحتل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

ويدير محمود عاشور لقاء الاهلي أمام إنبي في التاسعة مساء الغد على ملعب الأهلي «السلام» ويعاونه كل من أحمد صلاح كمساعد أول، وأحمد لطفي كمساعد ثاني، وسامح حسين حكما رابعا، ويتولي محمود البنا التحكيم بالفيديو ويعاونه محمود أبوالرجال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 65 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، بينما يحتل إنبي في المركز السابع برصيد 39 نقطة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد موسى: الزمالك قد يكون بطلًا للدوري بعد ساعات

أحمد موسى: الزمالك قد يكون بطلًا للدوري بعد ساعات

حمادة أنور: الزمالك مش مستني غياب كشري ليفوز على الإنتاج الحربي

حمادة أنور: الزمالك مش مستني غياب كشري ليفوز على الإنتاج الحربي

الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام الانتاج الحربي

الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام الانتاج الحربي

حافلة الزمالك تصل ستاد الدفاع الجوي

حافلة الزمالك تصل ستاد الدفاع الجوي