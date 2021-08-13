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سموحة يفوز على طلائع الجيش 4-2 في الدوري المصري الممتاز

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سموحة يفوز على طلائع الجيش 4-2 في الدوري المصري الممتاز سموحة يفوز على طلائع الجيش 4-2 في الدوري المصري الممتاز

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حقق فريق سموحة الفوز على ضيفه طلائع الجيش بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية في إطار الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية سموحة كل من مصطفى فتحي هدفين في الدقيقتين 11 و79، وأحمد عبدالقادر في الدقيقة 77، وإسلام جمال في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، بينما أحرز هدفي طلائع الجيش كل من ناصر منسي في الدقيقة 62، ومحمد نادي لاعب سموحة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 90، وأضاع احمد سمير ركلة جزاء لطلائع الجيش في الدقيقة 68.

هذا الفوز هو التاسع لسموحة هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 44 نقطة ويرتقي للمركز الرابع، بينما تكبّد طلائع الجيش الخسارة الثانية عشرة له في الدوري ليتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثامن.

ويتصدر الدوري برصيد 67 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

المصرى اليوم

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