التنمية المحلية تتابع مناقشة التقرير الأولى لحصر وتحديد التكتلات الاقتصادية بأسيوط

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تابعت وزارة التنمية المحلية، إجتماع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مع وفد وزارة التنمية المحلية، لاستعراض ومناقشة التقرير الأولى لحصر وتحديد التكتلات الاقتصادية المقترحة بالمحافظة والتي تم وضعها بالتنسيق مع أعضاء فريق مكون التكتلات الاقتصادية بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء ومنها «تكتل الرمان وتكتل زراعة وتصنيع الريحان والزيوت العطرية وتكتل انتاج عسل النحل وتكتل الصناعات اليدوية والحرفية وتكتل الصناعات البلاستيكية وتكتل صناعة السجاد اليدوى وتكتل تربية الطيور والدواجن».

وقال بيان صحفي، الجمعة، إن الإجتماع يأتي تمهيدًا لاختيار وتحديد عدد 2 تكتل اقتصادي سيبدأ العمل بهما في المرحلة الأولى للبرنامج ضمن منهجية مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية وإعداد الدراسات الخاصة بها، في اطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المرحلة الجديدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولى والحكومة المصرية في محافظتى المنيا وأسيوط والذى يهدف إلى دعم عملية التنمية المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المحلية وتطوير نظم العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والقطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة وتنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية، ضمن الاهتمام الذي توليه الدولة بمحافظات الصعيد.

أشار المحافظ إلى إنه جارى المناقشات مع أعضاء فريق عمل التكتلات الاقتصادية وعقد عدة اجتماعات لتحديد التكتلات الاقتصادية التي سيتم تطويرها من خلال البرنامج، لافتًا إلى أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً.

ووجه المحافظ بضرورة توفير برنامج تدريبي كامل لتأهيل الكوادر المحلية المعنية بموضوع التخطيط المحلي بالمحافظة مع ضمان التكامل بين مجالات وبرامج التنمية المحلية وخطط وجهود القطاعات المختلفة لتحقيق منظومة التنمية المتكاملة لافتا إلى أن المحافظة تسعى لزيادة الموارد الذاتية وتعظيم الإيرادات المحلية بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد مسؤول مكون التكتلات الاقتصادية بالبرنامج بدور فريق عمل مكون التكتلات الاقتصادية بالمحافظة وتفانيهم في العمل للوصول إلى تكتلات اقتصادية متنوعة بالمحافظة سيجرى اختيار 2 منها لتنميتها وفقًا لخطة البرنامج في مرحلته الأولى مستعرضًا موقف كل تكتل اقتصادي وفقًا للتقرير الأولي للاستشاري وفريق العمل.

التنمية المحلية تتابع مناقشة التقرير الأولى لحصر وتحديد التكتلات الاقتصادية المقترحة بأسيوط