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اتبرع بأعضائك بعد وفاتك .. اقتراح من رئيس جامعة عين شمس لتنشيط زراعة الأعضاء ()

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اتبرع بأعضائك بعد وفاتك .. اقتراح من رئيس جامعة عين شمس لتنشيط زراعة الأعضاء (فيديو) اتبرع بأعضائك بعد وفاتك .. اقتراح من رئيس جامعة عين شمس لتنشيط زراعة الأعضاء ()

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قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن وضع نقل الأعضاء في مجمّد على الحال الذي كان عليه قبل نحو 20 عامًا في الكبد و30 عاما في الكُلى.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التبرع ينحصر في إطار تبرع الشخص الحي إلى حي، مشيرًا إلى أن هذا لا يحل مشكلة دولة أو مرضى، إنما هو اجتهاد من الحقل الطبي، وعالم زراعة الأعضاء لتعضيد موقف زراعة الأعضاء.

وأضاف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن العمود الفقري لزراعة الأعضاء هو المتبرع المتوفى الحديث.

وأكد أن تبرع الشخص الحي بالأعضاء كان أمرًا شبه مستحيل عام 2000 وكان الأمر يواجه معارضة، ولكن تم تخطي هذا الأمر، مؤكدًا أنه يجب الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ويجب أن نأخذ جميعًا هذا القرار، موضحًا أن الدعوة لهذا الأمر تأخرت.

المصرى اليوم

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