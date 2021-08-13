وكيل «صحة الشرقية» يشرف علي تنظيم المواطنين المتقدمين للتطعيم لقاح كورونا (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالإشراف على تنظيم توافد المواطنين والمسافرين للخارج على مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا الجديد بديوان عام مديرية الشؤون الصحية، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على اللقاح، للمواطنين الراغبين في استخراجها، وذلك نظراً للإقبال الشديد على المركز الجديد الذي تم بدء العمل به منذ صباح أمس.

وجه وكيل الوزارة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، كما وجه بتشكيل عدة فرق بالمديرية، لسرعة الانتهاء من تطعيم جميع المسافرين المتواجدين بالمركز، وقياس العلامات الحيوية لهم، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي تم استخراجها لهم، تيسيراً عليهم وعلى مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية، ولم يغادر وكيل الوزارة المركز دون الاطمئنان على تطعيم آخر مواطن به.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيهًا للمصريين، و٢٥ دولارًا لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للأندرويد والآيفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان «أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصلًا على جرعتين من اللقاح»، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأضاف أن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية شملت «مكتب صحة ثان الزقازيق، ومركز طبي الحي العاشر، مستشفى منيا القمح، المركز الطبي بإدارة بلبيس، مستشفى القنايات، مستشفى ديرب نجم، وحدة الدميين بفاقوس، مستشفى الحسينية، بالإضافة إلى المركز الجديد بديوان المديرية».