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الرئيس التونسي يستقبل وفدا أمريكيا حاملا رسالة من بايدن

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الرئيس التونسي يستقبل وفدا أمريكيا حاملا رسالة من بايدن الرئيس التونسي يستقبل وفدا أمريكيا حاملا رسالة من بايدن

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قالت الرئاسة التونسية في صفحتها على فيسبوك إن الرئيس قيس سعيد استقبل اليوم الجمعة وفدا رسميا أمريكيا برئاسة مساعد مستشار الأمن القومي الذي حمل رسالة خطية من الرئيس جو بايدن.

وأضافت الرئاسة أن سعيد قال أثناء الاجتماع إن «التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة».

وتضمنت الإجراءات التي اتخذها سعيد إقالة رئيس وتجميد عمل البرلمان وانتزاع السلطة التنفيذية.

المصرى اليوم

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