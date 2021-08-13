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لمرضى الضغط الدم المرتفع .. حسام موافي يحذر من أطعمة ترفع الكوليسترول

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لمرضى الضغط الدم المرتفع .. حسام موافي يحذر من أطعمة ترفع الكوليسترول لمرضى الضغط الدم المرتفع .. حسام موافي يحذر من أطعمة ترفع الكوليسترول

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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أطعمة ترفع الكوليسترول وأخرى خالية منه.

وتابع «موافي» خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قائمة المأكولات التي ترفع نسبة الكوليسترول المخ لأن الجهاز العصبي غني بالكوليسترول للغاية، وأيضا صفار البيض.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن «طعام» الفرخة لا يحتوي على الكوليسترول، فكل شيء يخرج من باطن الأرض لا يحتوي على كوليسترول نهائي، موضحا أن كبد الفرخة هو ما يجعل صفار البيض به كوليسترول.

واستطرد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن كل ما هو يتحرك على الأرض يحتوي على كوليسترول نسبة محددة مثل الجمل والماشية وغيرها.

المصرى اليوم

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