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«اتصالات النواب» تفتح أجندتها بتطوير البنية التحتية في المناطق النائية

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«اتصالات النواب» تفتح أجندتها بتطوير البنية التحتية في المناطق النائية «اتصالات النواب» تفتح أجندتها بتطوير البنية التحتية في المناطق النائية

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رصد تقرير أصدرته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عددًا من الموضوعات والملفات التي تابعتها اللجنة وناقشتها خلال دور الانعقاد الأول، وشملت مناقشة 71 طلب إحاطة .

كما تابعت اللجنة عددًا من الملفات شملت متابعة تطوير بنية الإنترنت، لاستيعاب الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

ومتابعة تغطية شبكات المحمول والإنترنت للمناطق النائية والمحرومة بالإضافة إلى تغطية الطرق الرئيسية، ومراجعة دقيقة لسوء حالة شبكات المحمول والإنترنت والانقطاع المستمر بهما والأسعار التي لا تتناسب مع الخدمة المقدمة.

ومتابعة خطوات تنفيذ وإنشاء العديد من القرى التكنولوجية على مستوى جميع محافظات الجمهورية والاستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى في مدن العاشر من رمضان، مدينة السادات، بنى سويف، أسوان، دمياط.

بالإضافة إلى متابعة خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سبيل تحويل إلى مجتمع رقمى عالمى، من خلال وضع الأسس اللازمة لاستخدام الخدمات الإلكترونية وتطوير نظام الحوكمة، وتكامل قواعد البيانات للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة تحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع لتعزيز الثقة بالمعاملات والخدمات الحكومية.

وكذلك متابعة العمل على إحياء وادى التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث إنه يعد من ضمن أولويات المشروعات القومية والتنموية الرئيسية في مصر، لما له من خلق مجتمع عمرانى صناعى جديد يعتمد على التقنية والبرمجيات الحديثة والإلكترونية.

ومتابعة أعمال وكالة الفضاء المصرية لمتابعة آخر التطورات والمستجدات لتحقيق التطور التكنولوجى في جميع المجالات لتكون مصر إحدى الدول التي تمتلك تكنولوجيا الفضاء وعلومه وتكون في مصاف الدول المتقدمة.

ومتابعة تنفيذ خطة الهيئة القومية للبريد لرفع كفاءة مكاتب البريد التى شهدت تطوير 1600 مكتب على مستوى الجمهورية خلال العام الماضى مزودة بالخدمات البنكية والشهر العقارى، بالإضافة إلى كافة خدمات الشمول المالى من تمويل متناهى الصغر وتمويل استهلاكى وتأمين متناهى الصغر ومحفظة المحمول الرقمية.

المصرى اليوم

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