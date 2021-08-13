الفحوصات الأولية تثبت سلامة "محمد أبو سبعان" من الإصابة بالرقبة

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أعلن نادي التعاون أن الفحوصات الأولية التي خضع لها لاعب الفريق الكروي الأول "محمد أبو سبعان" نتيجة تعرُّضه يوم أمس لإصابة في الرقبة أثبت سلامته، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية في الأيام القادمة.

ميدانيًّا، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تمارينه اليومية بقيادة المدير الفني نيستور إل مايسترو، وأدى اللاعبون الذين شاركوا أمام الحزم بصفة أساسية تمارين استشفائية في الصالة الرياضية.

فيما فرض المدرب على بقية اللاعبين تمارين لياقية وفنية منوعة. وعقب نهاية التدريبات منح المدرب يوم غد راحة للاعبين، على أن يعاود الفريق تمارينه مساء الأحد استعدادًا لمواجهة "الهلال" يوم الجمعة المقبل.التعاون