حالة الطقس غدًا .. درجات الحرارة تصل إلى 44 درجة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدًا للعظمى في مصر لتصل إلى 44 درجة في أسوان وإدفو، بينما تظل درجات الحرارة في القاهرة على نفس المعدل خلال اليوم، وترتفع درجة الحرارة في الإسكندرية للعظمى درجة واحدة عن حالة الطقس اليوم.

ويستمر الطقس غدًا مثل حال الطقس اليوم، كما يستمر نشاط الرياح في القاهرة والسواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا شديد الحرارة رطبا في القاهرة وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد، ويظل مائلاً للحرارة رطبا في السواحل الشمالية، معتدلاً خلال الليل رطبا.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة المتجهة من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية بالإضافة إلى القاهرة الكبرى.

توقعات درجات الحرارة غدًا في مصر

تستقر درجة الحرارة في القاهرة غدًا عند 38 درجة للعظمى، وترتفع الصغرى إلى 27 وتكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وترتفع درجاة الحرارة في الإسكندرية 33-27، وكما ترتفع المحسوسة إلى 36 درجة بارتفاع درجة واحدة لكل منها.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في أسوان 44-28، الأقصر 43-27، الفيوم 39-26، سوهاج 41-26، بني سويف 39-26، شلاتين 38-28 درجة.

ويتوقع أن تكون في الزقازيق 38-27، الإسماعيلية 38-25، العريش 34-25، شبين الكوم 38-27، بلطيم 34-26، دمنهور 34-26، الطور 38-25، طابا 36-27، دمياط 33-26 درجة.

وتكون في أبوسمبل 41-26، أسيوط 40-26، حلايب 37-29، قنا 42-27، الوادي الجديد 43-26، إدفو 44-28، سيوة 38-24، المنيا 39-25 درجة.

وتكون درجات الحرارة في بورسعيد 33-27، شرم الشيخ 41-29، المنصورة 36-25، طنطا 37-26، مطروح 31-25، الغردقة 41-28، السويس 36-25، السلوم 33-25، رفح 33-24 درجة.

حالة الطقس غدًا .. درجات الحرارة تصل إلي 44 درجة

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة الأسبوع المقبل

تظل درجات الحرارة مستقرة على أغلب أنحاء مصر طوال الأسبوع المقبل، وتكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في القاهرة والوجه البحري الأحد والإثنين والأربعاء 37-39، والثلاثاء إلى 36-38، وتصل الخميس إلى 38-40 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد الأحد 43-44 درجة، وتنخفض الإثنين والثلاثاء إلى 42-43، كما تواصل الانخفاض الأربعاء والخميس إلى 41-43 درجة، وبينما تكون في شمال الصعيد الأحد والإثنين 39-41، وتنخفض الثلاثاء إلى 38-40، وتواصل الانخفاض الأربعاء والخميس إلى 37-39 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء 31-43، والخميس 32-35 درجة، وفي جنوب سيناء تكون من الأحد للخميس 40-43 ماعدا الإثنين فتكون 39-42 درجة.

حالة الطقس غدًا .. درجات الحرارة تصل إلي 44 درجة

توقعات أحوال الطقس والبحر الأسبوع المقبل

تقرير أحوال الطقس خلال 6 أيام

تفاصيل حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

توقعات حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام