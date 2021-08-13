أخبار عاجلة

نقيب الممثلين يرد على قرار فرض 100 ألف جنيه على التصوير بالقاهرة (فيديو) -
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم ببني سويف -
الثانوية العامة.. طارق شوقي ردا على منتقدية: النظام الحالي أفضل 100 مره من السابق -
جامعة الوادي الجديد تشارك في برنامج إعداد القادة بحلوان -
صابرين : أظهر كضيفة شرف في فيلم 200 جنيه -
إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
غدا: ندوة عن العلاقات الثقافية بين مصر والهند -
رئيس الوزراء الأرميني: ملتزمون بإقامة ديكتاتورية القانون والحقوق -
إيران تتفاوض على استيراد 40 ملايين جرعة لقاح فايزر وجونسون -
واصل الارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ندوات وورش حكى وفنون تشكيلية بقصور ثقافة الأقصر  

Print
ندوات وورش حكى وفنون تشكيلية بقصور ثقافة الأقصر   ندوات وورش حكى وفنون تشكيلية بقصور ثقافة الأقصر  

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت قصور ثقافة الأقصر عدد من الأنشطة الثقافية والتى تهدف إلى تنمية الوعى الثقافى، وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «المواطنة والوحدة الوطنية»، حيث تحدث عبدالعاطي أحمد عن مفهوم المواطنة والوطن، وتميز بتاريخها وموقعها الجغرافي، إلى جانب محاضرة بعنوان «الكتابة الإبداعية وتسويقها» ألقاها بكرى عبدالحميد بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان «دور الملابس في العرض المسرحي» تحدث المخرج المسرحي كريم الشاوري عن أنواع الملابس واستخداماتها، وهي تعبر عن فترة أو عصر معين في العرض، ودور الملابس في معرفة نوع العرض والشخصية والسن والعاطفة والطقس .

كما أقيمت بمكتبة المدامود الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر بإستخدام القلم الرصاص وألوان الخشب والفلوماستر مع رواد المكتبة إشراف طه حباشي، بينما قدم قصر ثقافة حوض الرمال إنشاد ديني للمنشد محمود بهيج بعنوان «شرفنا في حب النبي»، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة حكي عن شخصية «سيدنا موسى عليه السلام» سردتها حجاجية خيري، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر بإستخدام القلم الرصاص وألوان الخشب والفلوماستر نفذها أحمد إبراهيم، بجانب محاضرة بعنوان «احترام الأبناء للآباء» تحدث بهلول مصطفى عن طاعة الآباء واجب وحق، كيفية الحصول على رضاهم.

بينما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان «اليوم الدولي للشباب» تحدث خلالها محمد الصادق عن إحتفالية اليوم العالمي للشباب، واختيار هذا اليوم، كما نفذ القصر ورشة أشغال يدوية عمل ثوب من القماش نفذها حسن رفاعي، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي، بجانب تنظيم قصر ثقافة حسن فتحي إنشاد ديني للمنشد على سيد، كما قدمت مكتبة الكيمان الثقافية موهبة في الغناء عمرو سمير.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدا: ندوة عن العلاقات الثقافية بين مصر والهند

غدا: ندوة عن العلاقات الثقافية بين مصر والهند

واصل الارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021

واصل الارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021

وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل عودة الطيران بين مصر والسعودية وشروط السفر

وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل عودة الطيران بين مصر والسعودية وشروط السفر

أحمد موسى يطالب بتطوير طريق مطار القاهرة: لا يليق بمصر

أحمد موسى يطالب بتطوير طريق مطار القاهرة: لا يليق بمصر