ندوات وورش حكى وفنون تشكيلية بقصور ثقافة الأقصر  

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نظمت قصور ثقافة الأقصر عدد من الأنشطة الثقافية والتى تهدف إلى تنمية الوعى الثقافى، وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «المواطنة والوحدة الوطنية»، حيث تحدث عبدالعاطي أحمد عن مفهوم المواطنة والوطن، وتميز مصر بتاريخها وموقعها الجغرافي، إلى جانب محاضرة بعنوان «الكتابة الإبداعية وتسويقها» ألقاها بكرى عبدالحميد بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان «دور الملابس في العرض المسرحي» تحدث المخرج المسرحي كريم الشاوري عن أنواع الملابس واستخداماتها، وهي تعبر عن فترة أو عصر معين في العرض، ودور الملابس في معرفة نوع العرض والشخصية والسن والعاطفة والطقس .

كما أقيمت بمكتبة المدامود الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر بإستخدام القلم الرصاص وألوان الخشب والفلوماستر مع رواد المكتبة إشراف طه حباشي، بينما قدم قصر ثقافة حوض الرمال إنشاد ديني للمنشد محمود بهيج بعنوان «شرفنا في حب النبي»، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة حكي عن شخصية «سيدنا موسى عليه السلام» سردتها حجاجية خيري، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر بإستخدام القلم الرصاص وألوان الخشب والفلوماستر نفذها أحمد إبراهيم، بجانب محاضرة بعنوان «احترام الأبناء للآباء» تحدث بهلول مصطفى عن طاعة الآباء واجب وحق، كيفية الحصول على رضاهم.

بينما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان «اليوم الدولي للشباب» تحدث خلالها محمد الصادق عن إحتفالية اليوم العالمي للشباب، واختيار هذا اليوم، كما نفذ القصر ورشة أشغال يدوية عمل ثوب من القماش نفذها حسن رفاعي، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي، بجانب تنظيم قصر ثقافة حسن فتحي إنشاد ديني للمنشد على سيد، كما قدمت مكتبة الكيمان الثقافية موهبة في الغناء عمرو سمير.