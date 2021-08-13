لمواجهة التغيرات المناخية .. نقيب العاملين بالنظافة يدعو المجتمع المدني لزراعة الأشجار

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دعا المهندس امين حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة واستشاري اداره المخلفات الصلبة المجتمع المصري والعربي بالبدء الفوري في زراعة الأشجار أمام المنازل والشوارع والأماكن التي تصلح لغرض زراعه الاشجار لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية .

وحث في بيان اصدرته النقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة اليوم، المجتمع المدني بالمساهمة في هذه الدعوة لما تتميز به مؤسسات المجتمع المدني من انتشار وحضور في أغلب الأحياء والقري وأن يبادر بتنفيذ مبادرة زراعة الأشجار .

و نبه إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في التغلب على ظاهره الاحتباس الحراري والتغيرات المناخيه التي أدت إلى ارتفاع درجات الحراره وإشعال الحرائق في بعض غابات دول شمال إفريقيا ودول الجوار.

كما طالب حسن إلى توجيه وزارة البيئة بالتصدي لاستخدام الفحم في الصناعة المصرية كنوع من الوقود الذي يخلف كميات كبيرة من الكربون ومن ثم تلوث الهواء.

وأكد على ضرورة العمل على أن يكون كل أطياف المجتمع يدا واحده لمواجهه هذه التغيرات التي تهدد حياة الإنسان.

وقال حسن ل «المصري اليوم» أن المجتمع المدني هو الأكثر قدرة على تنفيذ هذه الدعوة من خلال إطلاق مبادرات لحماية البيئة من اضار الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.

وأضاف أنه يجب أن بتكاتف الجميع للتصدي لمخاطر التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والوصول لأكبر نسبه اكسجين وأقل نسبه كربون للحفاظ على الإنسان في ظل تدعو في الحياة البيئة التي نعيشها الآن وارتفاع درجات الحرارة .