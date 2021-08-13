ما سبب منع مريض الكبد من الصيام؟ حسام موافي يجيب

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الكبد من أهم أعضاء جسم الإنسان، ودائما ما تعود تلك الأهمية إلى تزايد عدد الوظائف التي يؤديها.

وتابع «موافي» خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكبد من أكثر الأعضاء التي تؤدي وظائف داخل جسم الإنسان وغير ملموسة وعندما يفسد تحدث أزمات صحية للإنسان.

وقال إن الكبد يقوم بوظائف تتعلق بالتمثيل الغذائي للنشويات التي تتحول إلى جلوكوز الذي يمر عبر الوريد البابي ثم للكبد الذي يقوم بتمريره إلى الدم بالنسبة التي يحتاجها الجسم، فيما يتم الإبقاء على النسبة الزائدة عن حاجة الجسم في صورة جزئيات جلوكوز ثم يتم السماح بمرورها وقت حاجة الجسم إليها.

كشف حسام موافي عن سر عدم تراجع نسبة السكر في الدم للشخص الصائم، قال موافي إن الكبد يسمح بخروج نسبة الجلوكوز التي يحتاجها الجسم والمخزنة في الكبد لجسم الإنسان وقت الحاجة إليها خلال فترة الصيام.

وتابع أن مريض الكبد ممنوع من الصيام ويجب المريض متابعة الطبيب المختص في ذلك الأمر حتى لا يحدث للمريض غيبوبة.

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن من أجمل ما تم في مصر هو القضاء على فيروس سي، ما حدث إنجاز لأن القضاء على فيروس سي أنقذ كبد المصريين.

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب تجلط الدم، مشيرًا إلى أن الكبد ينتج مادة تعمل على تجلط الدم وهي الفيبرينوجين.

وتابع موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا عجب أن يكون هناك مريض يعاني من الكبد ويصاب بنزيف.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن نقص الفيبرينوجين في الكبد يعطل التجلط، ويجعل المريض ينزف بكل سهولة.