احذر من الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي .. غرامة بعد 3 شهور من الزواج

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بطاقة الرقم القومي هي مستند رسمي لإثبات هوية المواطن لذا وضع المشرع عقوبة الحبس أو الغرامة في قانون العقوبات حال التأخير عن تجديدها بعد بلوغ سن الـ 16 دون استخراج البطاقة الشخصية.

المادة 48 من قانون الأحوال المدنية تنص على أن من يبلغ 16 سنة عليه أن يتقدم للسجل المدني لاستخراج بطاقة شخصية خلال فترة 6 أشهر من تاريخ بلوغه.

ونصت المادة 68 من قانون العقوبات أن كل يخالف أحكام المادة 48 من قانون الأحوال المدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.

أكد قانون الأحوال المدنية، أنه يجب على المواطن صاحب بطاقة الرقم القومي في حال فقدها أو تلفها أن يقدم إلى السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف، للحصول على بطاقة رقم قومي بدل فاقد أو تالف، وحذرت المادة أنه لا يجوز للشخص التعامل أو الاحتفاظ بـ البطاقة الشخصية بعد أن صدر له بطاقة جديدة بدلا منها.

أكدت لائحة وزارة الداخلية على تطبيق غرامة 50 جنيها في حالة عدم تجديد المواطن الحالة الاجتماعية في البطاقة الشخصية بعد مرور 3 شهور مثل المهنة أو محل العمل أو الزواج كما نصت اللائحة تطبيق غرامة مالية على المواطن في حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بمرور 7 سنوات على تاريخ

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أسعار استمارة المميزة التي يتم استلام بعد 24 ساعة بـ 170 جنيهًا، أما أسعار الاستمارة العاجلة التي يتم الاستلام البطاقة بعد ثلاثة أيام من تسلمها 145 جنيها، اما الاستمارة العادية التي من خلالها يتم استلام البطاقة بعد أسبوعين سعرها 45 جنيها.