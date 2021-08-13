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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الكبد من أهم الأعضاء –إن لم يكن الأهم- في جسم الإنسان.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أهمية العضو تنتج من عدد الوظائف التي يقوم بها داخل جسم الإنسان، حيث إن الكبد من أكثر الأعضاء تأدية للوظائف.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، «من أجمل ما تم عمله صحيًا في مصر هو القضاء على فيروس سي»، حيث إنه يعد إنجازًا دون مجاملة لأحد، لأنه أنقذ كبد المصريين.