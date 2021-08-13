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سفينة شحن تنشق لنصفين بسبب الرياح القوية ()

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سفينة شحن تنشق لنصفين بسبب الرياح القوية (فيديو) سفينة شحن تنشق لنصفين بسبب الرياح القوية ()

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انقسمت سفينة شحن تزن حوالي 40 ألف طن إلى نصفين وبدأت في تسريب النفط بعد أن جنحت السفينة في ميناء في شمال شرق اليابان.

وكانت السفينة «Crimson Polaris» التي ترفع العلم البنمي، في طريقها لدخول ميناء «Hachinohe» صباح الأربعاء عندما حملتها الرياح القوية وجنحت في المياه الضحلة، بحسب ما نقل موقع «ذا هيل».

ولم تكن السفينة قادرة على التحرك بعيدًا وانتهى بها الأمر بالرسو على بعد أكثر من ميلين من الميناء، ثم تعرضت السفينة لصدع اتسع وتسبب في النهاية في انقسامها إلى قطعتين في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

لكن الخبر السعيد هو أنه تم إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 21 بأمان من السفينة بمساعدة خفر السواحل الياباني، وكانت السفينة تحمل رقائق خشبية من تايلاند وكانت تقترب من نهاية رحلتها عندما علقت.

المصرى اليوم

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