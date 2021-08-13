بعد غيابه عن أولمبياد طوكيو ..الغموض يحيط حول موعد عودة ملك التنس فيدرر

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أثار السويسري روجر فيدرر المصنف تاسعا عالميا والذي كان أعلن انسحابه بسبب إصابة في الركبة من أولمبياد طوكيو الذي اختتم مؤخرا، المزيد من الشكوك حول موعد عودته إلى ملاعب كرة المضرب.

احتفل في الـ8 من شهر أغسطس الجاري ببلوغه 40 عاما، ونشرتها صحيفة «بليك» اليوم الجمعة.

ولدى سؤاله عن حالته البدنية، قال فيدرر إنه بخير، مضيفا: «كنت في إجازة. لم أفعل أي شيء منذ فترة بسبب ركبتي. اضطررت إلى إيقاف كل شيء بعد بطولة ويمبلدون».

وتابع: «يجب أن أقابل أطبائي وفريقي هذا الأسبوع، ثم سنرى ما سيحدث بعد ذلك. في الوقت الحالي، لا يزال كل شيء غير مؤكد إلى حد

ولم يخض المصنف أول عالميا سابقا والفائز بـ 20 لقبا كبيرا سوى 13 مباراة في عام 2021، بعدما كان لعب 6 مباريات فقط في عام 2020 خضع خلاله السويسري لعمليتين جراحيتين في الركبة، وفي سنة ألغيت خلالها العديد من الدورات والبطولات بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وكان فيدرر قرر الانسحاب من بطولة رولان غاروس الفرنسية عشية مباراته في ثمن النهائي مع الإيطالي ماتيو بيريتيني من أجل التحضير بشكل أفضل لبطولة ويمبلدون، ولكنه تلقى ضربة موجعة بعد خسارته في الدور ربع النهائي على العشب الانجليزي على يد البولندي هوبرت هوركاش».