إصابة شخص في انهيار جزئي بعقار قديم غرب الإسكندرية

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أصيب شخص، اليوم الجمعة، في انهيار جزئي لعقار قديم، مأهول بالسكان، مكون من 4 طوابق بحي الجمرك في الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي وفيات.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 7 شارع محمود مصطفى العسال، وانتقل مسئولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مشغول بالسكان، وانهيار سقف حجرة بالطابق الأول، ما أسفر عن إصابة شخص وجرى نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبه، قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، إن العقار صادر له قرار ترميم رقم 5 لسنة 2005 ولم ينفذ، مشيرا إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.