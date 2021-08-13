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فرج عامر: سموحة رابع الدوري.. أنا عاوز حقي بالمشاركة في الكونفيدرالية

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فرج عامر: سموحة رابع الدوري.. أنا عاوز حقي بالمشاركة في الكونفيدرالية فرج عامر: سموحة رابع الدوري.. أنا عاوز حقي بالمشاركة في الكونفيدرالية

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طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها المقبلة، وذلك بعد الفوز على طلائع الجيش.

وكان سموحة حقق الفوز على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وبفوز سموحة على طلائع الجيش، أصبح يحتل المركز الرابع في الدوري، حيث ارتفع رصيده إلى 44 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الخامس.

وكتب فرج عامر، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سموحة رابع الدوري أنا عايز حقي، ومن حقي ألعب كونفيدرالية، وسبق لسموحة اللعب في دوري أبطال أفريقيا وأيضا لعب في الكونفيدرالية».

يذكر أن اتحاد الكرة اختار ناديي المصري البورسعيدي وبيراميدز للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وفقًا لجدول الدوري حتى يوم 10 أغسطس الجاري.

المصرى اليوم

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