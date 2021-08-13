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الغندور يهاجم لجنة الحكام بسبب حكام مباراتي والأهلي: «اختيارات غريبة»

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الغندور يهاجم لجنة الحكام بسبب حكام مباراتي الزمالك والأهلي: «اختيارات غريبة» الغندور يهاجم لجنة الحكام بسبب حكام مباراتي والأهلي: «اختيارات غريبة»

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هاجم الإعلامي خالد الغندور، نجم الأسبق، لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، بسبب اختيار الحكم الدولي جهاد جريشة، لإدارة مباراة الزمالك مع الإسماعيلي.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي غدًا السبت، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «أخر مباراة لكابتن جهاد جريشة في مشواره التحكيمي للزمالك والإسماعيلي واعتقد اختيار غير سليم بعد هجوم كابتن سيد عبدالحفيظ عليه ومسحه لرقم تليفونه وده يعطي ضغوط كبيرة على الحكم في مباراة مصيرية».

كما هاجم الغندور، لجنة الحكام، بسبب تعيين محمود عاشور، حكمًا لمباراة الأهلي وإنبي، حيث كتب: «اختيار كابتن محمود عاشور حكما لمباراة الأهلي وإنبي رغم أنه كان حكم فار ماتش الإسماعيلي ومطالبة جمهور الأهلي بضربة جزاء أجايي، ومرة أخرى ضغوط كبيرة على الحكم لماتشين متتاليين لنفس الفريق اختيارات غريبة من لجنة الحكام».

المصرى اليوم

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