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أول تعليق من بسمة وهبة بعد حريق مركبها في الساحل الشمالي ()

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أول تعليق من بسمة وهبة بعد حريق مركبها في الساحل الشمالي (فيديو) أول تعليق من بسمة وهبة بعد حريق مركبها في الساحل الشمالي ()

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طمأنت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها ومتابعيها، على صحتها، بعد تعرضها وهى وابنتها إلى حادث أثناء تجولها بمركبها الخاص بإحدى القرى الكبيرة بالساحل الشمالي، والذي نشب به حريق من الأسفل وتعطل تماماً.

ونشرت مقطع عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وقالت فيه :«الحمدلله والشكر لله إحنا كويسين أنا وخديجة، أول 3 ثواني من الفيديو كان صاحبتي وجوزها شافوه وأنقذونا وركبنا مركب تاني ورجعنا البيت، مش عارفة الصيف دايمًا بيجب لينا حاجات كده مائية، السنة اللي فاتت الجت سكي والمرة دي المركب لكم الحمد لله ربنا بيكرم»

وأرفقت الفديو بتعليق، إذ كتبت :«الحمد لله اللي جت ع كده يا رب دايمًا في الحديد ولا فينا ولا في غالي فينا»

وكانت بسمة وهبة نشرت فيديو على انستجرام، كشفت فيه عن حريق في مركبها بالساحل الشمالي، وعلقت قائلة: «جماعة أي حد عنده مركب في مارينا 5 من أصحابي، ممكن يتصل بيا لأن المركب عطلانة بيا أنا وخديجة، لأن المركب اللي أنا فيها غالبًا مولعة من تحت والمركب واقفة بينا.. مفيش قلق ومفيش حاجة ولو حصل حاجة هنط في المياه».

المصرى اليوم

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