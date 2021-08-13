الأمين العام للأمم المتحدة يدعو طالبان لوقف هجومها في أفغانستان فورا

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة حركة طالبان لوقف هجومها في أفغانستان فورا، محذرا من أن «الوضع في أفغانستان يخرج عن السيطرة».

وقال جوتيريش في تغريدة على تويتر: «رسالة المجتمع الدولي لأولئك المنخرطين في الحرب يجب أن تكون واضحة: الاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية نهج خاسر. هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى حرب أهلية طويلة أو لعزلة أفغانستان بشكل كامل».

وتابع جوتيرتش: «أفغانستان تخرج عن نطاق السيطرة«مشيراً إلى أن القتال بين طالبان وقوات الأمن الأفغانية يسبب أضرار جسيمة.

ولفت أمين عام الأمم المتحدة إلى أنه فر ما لا يقل عن 241 ألف شخص من منازلهم.