رغم تقدم طالبان.. بريطانيا: لا ندرس التدخل العسكري في أفغانستان

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أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن مسألة التدخل العسكري في الوضع الجاري في أفغانستان ليست قيد الدراسة.

وقال جونسون لشبكة «سكاي نيوز» عقب اجتماع حكومي لبحث الوضع الأفغاني: «أعتقد أن فكرة التدخل العسكري لم يتم النظر فيها الآن».

ولفت إلى أن الوضع في أفغانستان «تدهور بشكل كبير»، لافتًا إلى أن بلاده تخطط لإجلاء موظفي سفارتها في كابول.

في الوقت نفسه، وردا على سؤال حول إمكانية عودة الجيش البريطاني إلى أفغانستان، قال إنه «يجب على المرء أن يكون واقعيا» بشأن قدرة بريطانيا العظمى أو أي قوة أخرى على استخدام التدخل العسكري في الوضع.

وأردف جونسون قائلا: «ما يمكننا فعله بالتأكيد هو العمل مع شركائنا في المنطقة وحول العالم الذين يشاركوننا الاهتمام بضمان ألا تصبح أفغانستان بؤرة للإرهاب مرة أخرى».

وأضاف أن لندن تنوي استخدام النفوذ الدبلوماسي والسياسي لهذا الغرض، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن لندن تبذل جهودا لإجلاء المواطنين البريطانيين والموظفين الأفغان في المنظمات البريطانية وسط تدهور الأوضاع في البلاد.

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أمس الخميس، أنها سترسل نحو 600 جندي إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء الرعايا البريطانيين والمتخصصين الأفغان العاملين معهم.

وتشهد أفغانستان، منذ مايو الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي حركة طالبان إذ تتقدم الحركة عسكريا بوتيرة متسارعة، مقتربة من العاصمة كابول، ووصل عدد مراكز الولايات التي بسطت سيطرتها عليها 13 مركزا.

ويأتي التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو، الذي بدأ في مايو الماضي، والمقرر اكتماله في سبتمبر.