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"الموارد البشرية بالرياض" تُنفِّذ 218 ألف زيارة رقابية خلال العام المنصرم

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ضبطت خلالها 19 ألف مخالفة

نفَّذت الفِرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام الهجري المنصرم 1442هـ 218 ألف زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها. وأسفرت الزيارات عن رصد نحو 19 ألف مخالفة، وتوجيه 19.400 إنذار للمنشآت المخالفة.

ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أصحاب المنشآت إلى ضرورة تطبيق أنظمة وتشريعات الوزارة المنظِّمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل؛ إذ إن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض.

وأكد ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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