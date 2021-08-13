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أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بالبطلة الأولمبية فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو في منافسات الكاراتيه «الكوميتيه» سيدات وزن فوق 61 كجم.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال حديثه ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إن أهالي حي المطرية بالقاهرة، استقبلوا البطلة الأولمبية فريال أشرف بالطبل والزغاريد.

وأضاف مصطفى بكري، أن فريال أشرف نموذج يستحق أن نفخر به كمصريين، مشيرًا إلى أن ما حدث من استقبال الأهالي للبطلة الأولمبية يعكس قيمنا الأصيلة، ويدعو للفخر.

وتابع «بكري» حديثه قائلًا، إن فريال أشرف نموذج مهم، كُرم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والآن يكرم من الشعب المصري.

وأضاف، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ومعه قيادات الرياضة قاموا باستقبال البطلة فريال والتي أصبحت ملهمة للشباب المصريين.