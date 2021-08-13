ما هي الحالات التي يحق لهيئة الأوقاف استبدال أو بيع الوقف (تفاصيل )

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حدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الصادر عن مجلس النواب الحالات التي يحق فيها للهيئة التصرف في الوقف.

وأشار القانون إلى أن للهيئة حق التصرف في الاعيان والعقارات بطريق المزاد العلني مع جواز الاستبدال والبيع بالممارسة في أحوال مُحددة.

و نصت المادة السادسة على أنه للهيئة التصرف في الأعيان والعقارات على أن يكون هذا التصرف بطريق المزاد العلني، ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية:

( أ ) الاملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار

(ب ) لمستأجرى الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة

( ج ) مستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم .