تعرف على حكم مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري الممتاز.. الموعد والقنوات

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الأهلي ضد إنبي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاءت اختيارات لجنة الحكام على النحو التالي:

حكم ساحة محمود عاشور، ويعاونه أحمد صلاح وأحمد لطفي، وسامح حسين حكما رابعا، وحكم الفيديو محمود البنا ويساعده محمود أبوالرجال.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة إنبي في الدوري الممتاز، المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي we السلام.

محاضرة فنية وتدريبات قوية

وحرص موسيماني على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة إنبي غدًا.

كما عقد موسيماني جلسة مع جهازه المعاون من أجل الترتيب للمباراة المرتقبة.

وخاض الأهلي تدريبات بدنية وفنية قوية اليوم في إطار الاستعداد لمباراة إنبي المهمة غدًا.

الاطمئنان على محمد شريف

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مع محمد شريف، في حضور الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، قبل انطلاق مران الأهلي اليوم، وذلك من أجل متابعة حالة اللاعب والاطمئنان عليه.

تدريبات خفيفة لـ بدر بانون

وخاض بدر بانون مدافع الفريق تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الأهلي مساء اليوم.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إنه تم وضع برنامج بدني للاعب، خاصة أنه عائد من فترة راحة بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل تعافيه وظهور مسحته سلبية اليوم.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لخوض مباراة إنبي في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي مباراة إنبي وهو في وصافة جدول الدوري المصري الممتاز برصيد «62 نقطة»؛ بعدما حقق الفوز في 18 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- الزمالك- إنبي- المصري- الاتحاد- سموحة- المقاولون- مصر المقاصة- الإنتاج الحربي- أسوان- وادي دجلة».

وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة- البنك الأهلي- بيراميدز- الجونة- الزمالك- بيراميدز- البنك الأهلي- الإسماعيلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مبارياته المقبلة أمام إنبي غدًا السبت، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏

تنقل مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت.