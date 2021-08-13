أصالة توجه رسالة لخطيب ابنتها (صورة)

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وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة إلى خطيب ابنتها، المهندس أحمد هلال، تمنت له فيها السعادة والتوفيق والأيام الجميلة.

ونشرت أصالة على صفحتها الرسمية على إنستجرام صورة له رفقه ابنتها شام الذهبي قائلة: «وجودك بحياتنا فرصة للسعادة والطمأنينة يا أطيب قلب وأحلى روح يا حبيب وحيدتي وأغلى أنثى بحياتي يا غالي على قلبي وقلب سيّدة روحي بنتي.. كلّ سنة وأنت سالم يا شبّ بيشبه جوّاه برّه.. قلبك متل ضحكتك الحلوة النقيّة الله يسعد أيّامك وتكون إلنا سند وأمان.. الله يحفظك لعيلتك اللي كبرت ونكبر دائماً فيك ياروح قلبي وحبيبي والغالي الحنون الشّهم الفهيم الرايق... حليت أيامنا بوجودك».