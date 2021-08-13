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خبير تقني يحذر: تطبيقات الفيديوهات تخترق الهواتف..

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خبير تقني يحذر: تطبيقات الفيديوهات تخترق الهواتف.. فيديو خبير تقني يحذر: تطبيقات الفيديوهات تخترق الهواتف..

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حذر المهندس وليد حجاج، الخبير في أمن المعلومات، من تطبيقات الفيديوهات المنتشرة على الهواتف المحمولة كونه يتم من خلالها اختراف الهواتف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي على قائمة الدول الأكثر اختراقا للهواتف المحمولة.

وأشار وليد حجاج إلى أن تطبيق التيك توك يصل عدد مستخدميه إلى مليار شخص وارتفع عدد التفاعلات على ذلك الموقع إلى عدة مليارات خلال شهر واحد، بمتوسط أعمار تقبل على الاستخدام عليه من 13 عاما.

وكشف المهندس وليد حجاج أن تطبيقات السوشيال ميديا أصبحت الأكثر نشر عليها محتويات من أجل المكسب المادي أو الشهرة الذي يأتي من ورائها المكسب المادي.

وتابع الخبير في آمن المعلومات، أن احتمالية اختراق الهواتف وارد للغاية، حيث يتم زراعة البرامج الخبيثة من خلال فتح روابط غير آمنة ومن مصادر مجهولة وهي خدع يتم استهدافه عبرها.

المصرى اليوم

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