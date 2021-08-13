إزالة 6 حالات تعدى بالبناء المخالف على 7 قراريط باسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بكافة انواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها في المهد.
و شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد على مخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد 6 حالات مخالفة بمساحة 7 قراريط عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض والاسمنت مقامة على ارض زراعية دون سند من القانون وذلك بمدينة اسنا حوض الشيخ فضيل ٤٨ وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة .
شارك في الحملة عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس المركز ومختار عبدالمنعم مسؤول الاشغالات بالمركز ومحمد عثمان مشرف الحوض بالإدارة الزراعية.