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إزالة 6 حالات تعدى بالبناء المخالف على 7 قراريط باسنا جنوب الأقصر

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إزالة 6 حالات تعدى بالبناء المخالف على 7 قراريط باسنا جنوب الأقصر إزالة 6 حالات تعدى بالبناء المخالف على 7 قراريط باسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بكافة انواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها في المهد.

و شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد على مخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد 6 حالات مخالفة بمساحة 7 قراريط عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض والاسمنت مقامة على ارض زراعية دون سند من القانون وذلك بمدينة اسنا حوض الشيخ فضيل ٤٨ وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة .

شارك في الحملة عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس المركز ومختار عبدالمنعم مسؤول الاشغالات بالمركز ومحمد عثمان مشرف الحوض بالإدارة الزراعية.

المصرى اليوم

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