إزالة 6 حالات تعدى بالبناء المخالف على 7 قراريط باسنا جنوب الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بكافة انواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها في المهد.

و شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد على مخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد 6 حالات مخالفة بمساحة 7 قراريط عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض والاسمنت مقامة على ارض زراعية دون سند من القانون وذلك بمدينة اسنا حوض الشيخ فضيل ٤٨ وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة .

شارك في الحملة عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس المركز ومختار عبدالمنعم مسؤول الاشغالات بالمركز ومحمد عثمان مشرف الحوض بالإدارة الزراعية.