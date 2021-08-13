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مريم صالح ونسمة محجوب ونوران أبو طالب وبانه يجتمعن في مهرجان «هي الفنون She Arts»

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تنطلق فعاليات النسخة الأولى من مهرجان «هي الفنون She Arts» في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك مساء الخميس 9 سبتمبر.

ويحتضن المهرجان النسوي الأول من نوعه بالقاهرة ما يزيد عن 10 حفلات غنائية على مدار ثلاثة أيام متتالية من بينها حفلات مريم صالح ونسمة محجوب ونوران أبوطالب وفرقة فابريكا وعازفات الهارب المصريات مثل منال محيي الدين ومني واصف وأميرة حامد بجانب حفل الفلسطينية بانه، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

كما يشهد «هي الفنون» عروض خاصة للرقص المعاصر وندوة عن تاريخ الرقص في القديمة تقدمها الراقصة إيمي سلطان، ويتضمن أيضاً لقاء مع السيناريست مريم نعوم عن «المرأة خلف الكاميرا»، إضافة إلى احتضان العديد من العروض الفنية الدولية، من البرتغال وفرنسا وسويسرا وفلسطين، بإجمالي 12 فعالية بواقع 4 فعاليات يوميا لمدة ثلاثة أيام، على أن يسدل الستار على النسخة الأولى مساء السبت 11 سبتمبر.

ويهدف المهرجان لتوفير ساحة للفنانات من جميع أنحاء العالم ومختلف أنواع الفنون لعرض إبداعاتهن وتبادل الخبرات وكذلك لإلهام الأخريات وخلق مساحة جماهيرية كبيرة في شكل مهرجان دولي سنوي مثلما أوضحت نيفين قناوي، مؤسسة ومديرة المهرجان، ويأتي «هي الفنون She Arts» كنتاج تعاون دولي بين مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية والمعهد الفرنسي والمؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة وسفارة البرتغال.

المصرى اليوم

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