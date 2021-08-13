في اليوم العالمي لأعسر اليد.. 10 حقائق ممتعة عن الشخص «الأشول»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يوافق اليوم الاحتفال باليوم العالمي لأعسر اليد أو كما يسمى في العامية المصرية (الأشول)، ويحتفل العالم بذلك اليوم في 13 أغسطس من كل عام، وتم الاحتفال بهذا اليوم أول مرة عام 1976.

وفي التقرير التالي سنلقي الضوء على 10 حقائق ممتعة حول أعسري اليد تجعلهم فريدين من نواحٍ عديدة، بحسب ما ذكر موقع «ndtv».

أن تكون شخصًا أعسر فهذا يعني أنك جزء من حوالي 10-12 في المائة من سكان العالم. يستخدم العُسر الجانب الأيمن من الدماغ أكثر. الدماغ البشري متشابك- يتحكم نصفه الأيمن في الجانب الأيسر من الجسم والعكس صحيح. ومن ثم، يستخدم العُسر جانبهم الأيمن من الدماغ أكثر من الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى. يتعافى أصحاب اليد اليسرى بشكل أسرع بعد السكتة الدماغية، ويتحكم الجانب الأيسر من دماغ الإنسان، والذي يستخدمه الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى كثيرًا، في وظيفة لغتنا، لذلك، فإن السكتات الدماغية تضعف لغة الشخص الأيمن، لكن أصحاب اليد اليسرى يعتمدون بدرجة أقل على الجانب الأيسر من الدماغ، وبالتالي، يمكنهم استعادة قدراتهم اللغوية بشكل أسرع بعد السكتة الدماغية.