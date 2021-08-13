في اليوم العالمي لأعسر اليد.. 10 حقائق ممتعة عن الشخص «الأشول»

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يوافق اليوم الاحتفال باليوم العالمي لأعسر اليد أو كما يسمى في العامية المصرية (الأشول)، ويحتفل العالم بذلك اليوم في 13 أغسطس من كل عام، وتم الاحتفال بهذا اليوم أول مرة عام 1976.
وفي التقرير التالي سنلقي الضوء على 10 حقائق ممتعة حول أعسري اليد تجعلهم فريدين من نواحٍ عديدة، بحسب ما ذكر موقع «ndtv».
- أن تكون شخصًا أعسر فهذا يعني أنك جزء من حوالي 10-12 في المائة من سكان العالم.
- يستخدم العُسر الجانب الأيمن من الدماغ أكثر. الدماغ البشري متشابك- يتحكم نصفه الأيمن في الجانب الأيسر من الجسم والعكس صحيح. ومن ثم، يستخدم العُسر جانبهم الأيمن من الدماغ أكثر من الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى.
- يتعافى أصحاب اليد اليسرى بشكل أسرع بعد السكتة الدماغية، ويتحكم الجانب الأيسر من دماغ الإنسان، والذي يستخدمه الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى كثيرًا، في وظيفة لغتنا، لذلك، فإن السكتات الدماغية تضعف لغة الشخص الأيمن، لكن أصحاب اليد اليسرى يعتمدون بدرجة أقل على الجانب الأيسر من الدماغ، وبالتالي، يمكنهم استعادة قدراتهم اللغوية بشكل أسرع بعد السكتة الدماغية.
- يتمتع أصحاب اليد اليسرى بميزة في بعض الألعاب الرياضية. عادة ما يكونون جيدين في الرياضة عندما يكونون في مواجهة واحد لواحد، في ألعاب مثل البيسبول والملاكمة والمبارزة والتنس، غالبًا ما يتفوق أصحاب اليد اليسرى على خصومهم الذين يستخدمون اليد اليمنى الذين اعتادوا اللعب مع لاعبي اليد اليمنى في الغالب.
- أصحاب اليد اليسرى لديهم مزايا في الكتابة على لوحة مفاتيح «QWERTY»، لكن هذه الميزة معروفة أكثر في الكتابة باللغة الإنجليزية، فيمكنهم كتابة أكثر من 3000 كلمة إنجليزية باستخدام اليد اليسرى فقط، في المقابل يمكن كتابة حوالي 300 كلمة فقط باليد اليمنى وحدها، وسنلاحظ أن أكثر الحروف المكتوبة تتجه نحو الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح.
- في حين أن هذا لا يزال محل خلاف، وجدت الدراسات أن الفنانين مثل الرسامين والموسيقيين وحتى المهندسين المعماريين هم في الغالب من أصحاب اليد اليسرى.
- أظهرت دراسة في جامعة كوينز، بلفاست أنه إذا اختار الجنين مص يده اليسرى أثناء وجوده في الرحم، فسوف يكبر ليصبح أعسر. تلعب الوراثة أيضًا دورًا في تحديد اليد اليسرى.
- يتعامل الأشخاص الأيمن والأيسر مع المهام والذاكرة بطرق مختلفة، من المعروف أن أصحاب اليد اليسرى يقومون بمهام متعددة (multitasking) بكفاءة عندما ينظرون إلى المهام ككل.
- هناك أناس يخافون من الشخص الأعسر، يمكن أن تأخذ هذه الحالة شكل الرهاب وتُعرف باسم «Sinistrophobia».
- في العديد من الثقافات والبلدان، يُعتقد أن كون المرء أعسر أمرا غير طبيعي. في البلدان الشرقية مثل الهند أو في الشرق الأوسط، يُعتقد أن استخدام اليد اليسرى أمر فظ. في المملكة المتحدة أيضًا، أُجبر الأطفال الذين يستخدمون اليد اليسرى على استخدام أيديهم اليمنى، وتاريخياً في العصور الوسطى في القارة الأوروبية، عاش الشخص الأعسر في خطر اتهامه بممارسة السحر.