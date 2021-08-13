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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ملابسات واقعة مقتل طفل يبلغ من العمر 11 عامًا في أطفيح وإلقاء جثته بمنطقة المقابر، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت «الداخلية»، في بيان لها، إنه في إطار جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة «طالب»- مقيم بدائرة المركز، ملقاة داخل منطقة المقابر بأطفيح وحول رقبته حبل، وبسؤال والده قرر أن نجله خرج بمركبة «التوك توك» الخاصة به للعمل عليها ولم يعد، وبالبحث عنه عُثر عليه بمحل البلاغ واكتشف سرقة مركبة «التوك توك».

وأضافت الوزارة: أسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز.

وتابعت: عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأضاف أنه بتاريخ الواقعة استقل مركبة «التوك توك» صحبة المجني عليه من موقف أطفيح بزعم التوجه إلى إحدى المناطق بدائرة المركز، ولدى صولهما لمحل العثور غافله وأجهز عليه بحبل حتى فارق الحياة، وألقاه بمكان العثور واستولى على مركبة «التوك توك»، ولاذ بالهرب، كما أرشد عن المركبة لدى عميليه «سيئي النية»، مبيض محارة ومزارع، مقيمين بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم.

بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم أمكن ضبطهما، وكذا ضبط مركبة «التوك توك» المستولى عليها، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت «المصري اليوم»، التقت أسرة الضحية.

الطفل محمود علاء قنديل، 11 عامًا، اعتلى مقعد قيادة «توك توك»، دعمًا لوالده الذي تعرض لحادث أقعده، فتشكل وعيه برجولة مبكرة، وقبل 3 أيام انتهت رحلته الأخيرة مشنوقًا على يد مجهولين لسرقة المركبة، إذ عُثر على جثته مدفونًا بالمقابر في أطفيح بالجيزة «صدفة»: «راجل كان بيقرأ الفاتحة لوالدته لقاه».

قبيل ظهيرة الجمعة الماضى، كانت الشوارع خالية بقرية كفر قنديل في أطفيح، وكان الطفل «محمود» يوصل جارته إلى منزل عائلتها، وغاب حتى المغرب، والقلق يأكل قلب أسرة الصغير، بحسب والده: «ابنى كان مصلى الصبح، ولبس جلبابه الأبيض للصلاة، وعادتنا أننا بنتغدى بعد الصلاة، وابنى لما اختفى خوفنا».

الأب سأل الجارة: «ابنى راح معاكى حتة تانية؟»، أجابته بالنفى، فازداد الاضطراب ليحدث ما لم يكن في الحُسبان، يكمل والد «محمود» كلامه: «رفعنا صور ابنى على فيسبوك، ولفينا ندور عليه في كل حتة بلا جدوى».

التعب أنهك عائلة «محمود»، ولم يدروا «ماذا يفعلون»، أعياهم وأرهقهم البحث، حتى فاجأهم سائق «ميكروباص» كان يُوصل مشيعي جنازة إلى المقابر، وفكر في الوقوف أمام قبر والدته يدعو لها، فتفاجأ بجثة طفل مدفونة بفتحة قبر مفتوح وبجوارها فردتا «شبشب».

والد الطفل يذكر أن السائق هرول إليهم، وقال: «شوفت طفل مدفون وصورته شوفوه يمكن ابنكم»، القرية بأكملها هرولت ناحية الجبل حيث المقابر، والهدوء الذي لا يقطعه سوى أصوات نباح الكلاب الضالة، وكان المشهد المأساوي، يصفُ الأب ذلك: «طلعنا الجثة وكانت لولدى، وجهه يكسوه السواد والزرقان، بسبب خنقه».

على الجانب الآخر، أسندت والدة الطفل-السيدة الأربعينية- ظهرها لسيارة ميكروباص، يدها تدور مع حركة هيستيرية لطمًا على الوجه والرأس، فجأة تسمع الخبر فينزل عليها كالصاعقة، وهى تصرخ: «شنقوه بحبل حرام عليهم»، باستنكار تتساءل: «ليه قتلوا ابنى؟»، يختلط نحيبها بتوسل لأقاربها: «عايزة أشوفه».

كان الطفل ضمن مئات من أطفال القرية البسيطة الباحثين عن أرزاقهم، بحزن بالغ يقول الأب: «ابنى كان راجل رغم صغر سنه، ويرفض ألا يعمل، حاولت تشجيعه على لعب الكرة كان يرفض ويطلب قيادة توك توك، لمساعدتى في مصاريف المنزل مثل أطفال كثيرين بقريتنا».

الأب المكلوم يجفف دموعه بطرف جلبابه، وكأنه يحاكى تفاصيل الجريمة، يوضح: «على أرض الموتى، دارت المعركة مع ابنى محمود، فكان رجلاً يعرف أن أخذ الـ(توك توك) منه يعنى قطع رزقنا، فدارت معركته مع الجناة ولم تخمد حتى قتلوه».

تصعب عليه نفسه، يبكى الأب مُجددًا: «المجرمين دول لم يتأملوا رجولة ابنى المبكرة، لم تتحرك مشاعرهم تجاه عيني محمود البريئتين».

«محمد»، 16 سنة، سائق «توك توك»، شقيق الطفل المجنى عليه، يقول: علمت أخويا السواقة قبل أسبوع من الحادث، وكنت أخاف عليه وأقول له: «ممكن حد يضحك عليك بأى فلوس ويرميك في أي حتة»، وهو ما حدث.

الأب يعاود كلامه: «ابنى كان بيشتغل في سوبر ماركت، ويتقاضى آخر اليوم 70 جنيهًا يعطنى منها 40 أنفقها على البيت، ويأخذ الباقى لنفسه، وصمم على قيادة توك توك مع أخيه الأكبر».

سليمان قنديل، عم الطفل «محمود»، يبكيه: «كان ولدا مجتهدا، لما أبوه أجرى 11 عملية جراحية في قدمه وظروفه حكمت عليه بأن يجلس بالمنزل قبل 4 سنوات، ذهب إلى العمل».