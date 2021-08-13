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النشاط الكشفي بتعليم مكة يقيم دورة "فنون الحبال" للكشافة

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النشاط الكشفي بتعليم مكة يقيم دورة "فنون الحبال" للكشافة النشاط الكشفي بتعليم مكة يقيم دورة "فنون الحبال" للكشافة
ضمن فعاليات ملتقى "شارة وهواية"

النشاط الكشفي بتعليم مكة يقيم دورة

نظّم النشاط الطلابي بتعليم مكة المكرمة دورة تدريبية بعنوان "فنون الحبال" ضمن فعاليات ملتقى "شارة وهواية"، وتقام الفعاليات عن بُعد عبر برنامج الزووم، ويستهدف كشافة تعليم مكة المكرمة.

وقدم الدورة المدرب والقائد الكشفي عبد الله رزق الله الحارثي، وتضمنت محاور عدة؛ منها تعريف الحبال وأنواعها، والتعرف على مكوناتها وطرق العناية بها، إضافة إلى ذلك كيفية التمييز بين العقدة والربطة والدورة.

وشهدت الدورة تفاعلًا كبيرًا من قِبل المتدربين بمراحلهم الكشفية الثلاث "الأشبال والفتيان والمتقدم"، الذين نوهوا إلى الدورات التدريبية المقدمة لهم طيلة فترة الملتقى، معبرين عن شكرهم للنشاط الكشفي بتعليم مكة على جهودهم في إخراج الملتقى بشكل منظم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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