أمانة العاصمة المقدسة ترصد "2531" سيارة تالفة بأحياء وشوارع مكة

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أكدت أنها تشكل خطرًا أمنيًّا وبيئيًّا وتشوهًا بصريًّا يستوجب رفعها

رصدت أمانة العاصمة المقدّسة أكثر من ألفَيْ سيارة تالفة في أحياء مكة المكرمة، مؤكدةً أنها تشكل خطرًا أمنيًّا وبيئيًّا وتشوُّهًا بصريًّا يستوجب رفعها.

وتفصيلًا: بدأت ‫وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ حملة مكثّفة لرفع السيارات المهملة والتالفة والهياكل من أحياء ‫مكة المكرمة بوضع ملصقات تحذيرية تمهيدًا لرفعها، وقد أمهلت ملّاكها 7 أيام من تاريخ رصدها لنقلها.

وتم رصد 2531 سيارة ضمن نطاق 8 بلديات؛ لما تسبّبه من خطر أمني وبيئي، إضافةً إلى تشويه المشهد البصري، فيما لا زالت الحملة جارية ضمن النطاق الإشرافي لأمانة العاصمة المقدسة.