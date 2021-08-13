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في ذكرى وفاته.. مصطفى بكري: سمير الإسكندراني كشف مخطط اغتيال الرئيس عبد الناصر ()

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في ذكرى وفاته.. مصطفى بكري: سمير الإسكندراني كشف مخطط اغتيال الرئيس عبد الناصر (فيديو) في ذكرى وفاته.. مصطفى بكري: سمير الإسكندراني كشف مخطط اغتيال الرئيس عبد الناصر ()

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أحيى الإعلامي مصطفى بكري، ذكرى وفاة الفنان سمير الإسكندراني، قائلًا: تحل، اليوم الجمعة، الذكرى الأولى لوفاة الفنان سمير الإسكندرانى، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضى.

وتابع خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الراحل الفنان سمير الإسكندراني، قدم دورا وطنيا كبيرا حيث سعي الموساد إلى تجنيده، بعدما جذب انتابهم وتحدثه خمس لغات فعرض عليه تجنيده لجمع المعلومات من داخل مقابل راتب كبير، ووافق سمير وتدرب على التجسس والتراسل.

وأضاف بكري أن الإسكندراني فور عودته إلى مصر قام بإبلاغ المخابرات العامة المصرية وقابل على إثرها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حيث تم الاتفاق على أن يستمر سمير بلعب دور جاسوس إسرائيل داخل مصر.

واستكمل بكري، أن الفنان الراحل سمير الإسكندراني تمكن خلال تلك الفترة من كشف عدد من الخطط التجسسية والمخابراتية الإسرائيلية داخل مصر منها محاولة اغتيال المشير عبدالحكيم عامر ودس سم طويل الأمد للرئيس جمال عبدالناصر.

واختتم، الفنان الراحل سمير الإسكندراني مواطن مصري أصيل لم يكن يتباهى بما فعل، بل كان يعتبر أن ما قام به دور وطني، ومثله الكثيرون يؤدون ويلعبون أدوارهم في صمت، ولا يريدون سلطة ولا مال.

المصرى اليوم

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