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إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة

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إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة ، المقرر لها في السابعة مساء غد السبت، على ملعبه باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

القائمة شهدت عودة حسين السيد بعد غيابه عن لقاء الفريق السابق بسبب الإيقاف بينما شهدت غياب محمد حسن للإيقاف.

وضمت القائمة كلا من:

حارس مرمى: محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع: حسين السيد، باهر المحمدي، مروان الصحراوي، مصطفى الزناري، محمد نصر، عبدالله جمعة، محمد بيومي.

خط الوسط: عماد حمدي، عمر الوحش، محمود دونجا، محمد عادل، أحمد مدبولي، محمد صادق، محمد الشامي، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبدالسميع، محمد الضرف.

خط الهجوم: شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

المصرى اليوم

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