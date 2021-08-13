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حظر تطعيم لقاح كورونا .. أول قرارات حركة طالبان على مناطقها في أفغانستان

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حظر تطعيم لقاح كورونا .. أول قرارات حركة طالبان على مناطقها في أفغانستان حظر تطعيم لقاح كورونا .. أول قرارات حركة طالبان على مناطقها في أفغانستان

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ذكرت وسائل إعلام أفغانية أن حركة طالبان حظرت التطعيم ضد كورونا في إقليم باكتيا شرقي البلاد.

ونقلت قناة «شمشاد» التلفزيونية الأفغانية عن ولايات خان أحمدزاي رئيس دائرة صحة بكتيا قوله، إن «طالبان التي احتلت المنطقة الأسبوع الماضي حظرت التطعيم في مستشفى المقاطعة الإقليمي».

وأضاف: «وحدة التطعيم أغلقت لمدة ثلاثة أيام على الأقل وتم إخبار المراجعين بأن اللقاح محظور، كما أن طالبان ألزمت مجموعة التطعيم بوقف المسعفين عن تطعيم المواطنين ضد ».

وسيطرت طالبان على الحدود مع إيران وطاجيكستان وتركمانستان والصين وباكستان، كما بدأت الحركة مؤخرا توجيه هجماتها على المدن الكبرى، وحاصرت العديد من عواصم الولايات بما فيها قندهار وهرات، ثاني وثالث أكبر مدن البلاد.

المصرى اليوم

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