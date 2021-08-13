بين خفيفة وخطيرة.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بـ"نخال القرى"

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"الزهراني": 6 فرق إسعافية باشرت الحادث واستقبلها مستشفى المحافظة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني لـ"سبق" أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 18:52 مساء اليوم الجمعة مفاده وقوع حادث تصادم بمحافظة القرى وتحديداً نخال أمام محطة بن سعدي.

وتفصيلاً، قال "الزهراني" إنه تم توجيه ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة إسعافية ومسح الموقع اتضح وجود عشر إصابات تم فرز الإصابات وتم التعامل معهم إسعافياً بالموقع، وبعد ذلك تم نقلهم إلى مستشفى القرى.

وأضاف: صنفت الإصابات بين خطيرة ومتوسطة وبسيطة ونقلت جميع الإصابات عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر ما عدا ثلاث إصابات نقلت عن طريق فرقة إسعاف الصحة، سائلاً الله الشفاء العاجل للمصابين.