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وكيل محمد الشناوي: حارس الأهلى تلقى عرضين من إسبانيا وإيطاليا

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وكيل محمد الشناوي: حارس الأهلى تلقى عرضين من إسبانيا وإيطاليا وكيل محمد الشناوي: حارس الأهلى تلقى عرضين من إسبانيا وإيطاليا

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كشف حازم الحديدي، وكيل حارس المرمي محمد الشناوي، أن حارس الأهلى تلقى رسميا عدة اتصالات عن طريقة تفيد برغبة بعض الأندية الأوروبية في ضمه خلال المرحلة القادمة.

وأشار الحديدي في تصريحات إذاعية إلى أنه تلقى اتصالات من أحد الوكلاء يؤكد اهتمام فريقين من إسبانيا وإيطاليا بضم الشناوي وطلب معرفة إمكانية رحيل الحارس.

وأوضح أن الحديث عن رحيل الشناوي للدوري السعودي، مجرد اتصالات من وسطاء، ولم تصل لمرحلة العروض الرسمية.

وقال الحديدي: «الشناوي لا يركز في هذه العروض ولن يناقشها من الأساس قبل نهاية بطولة الدوري المصري في الشهر الحالي».

المصرى اليوم

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