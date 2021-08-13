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تعرف على موعد قرعة بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون .. وتصنيف منتخب

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تعرف على موعد قرعة بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون .. وتصنيف منتخب مصر تعرف على موعد قرعة بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون .. وتصنيف منتخب

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد إجراء قرعة بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون مطلع العام المقبل.

حيث حدد كاف الثلاثاء المقبل موعد إجراء القرعة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي بمشاركة 32 منتخبًا.

وقال كاف، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن البطولة سقام في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير.

وتقام مباريات البطولة في 5 مدن، هي «دوالا وياوندي وبافوسام وجاروا وليمبي».

وتحدد موعد المباراة الافتتاحية ليكون مساء الأحد 9 يناير على ملعب (أوليمبي) المبني حديثًا في العاصمة ياوندي.

ويستضيف الملعب أيضا اللقاء النهائي يوم 6 فبراير المقبل.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات، وهي:

المستوى الأول: الكاميرون (منظمة البطولة)- الجزائر (حاملة اللقب)- السنغال- تونس- المغرب- نيجيريا.

المستوى الثاني: - غانا- كوت ديفوار- مالي- بوركينا فاسو- غينيا.

المستوى الثالث: الرأس الأخضر- الجابون- موريتانيا- سيراليون- زيمبابوي- غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي- السودان- غينيا الاستوائية- جزر القمر- إثيوبيا- جامبيا.

المصرى اليوم

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