فصل موظّف سعودي بسبب تطبيق "توكلنا" و"سبق" تكشف التفاصيل

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مسؤول رفض إبراز التطبيق وأصدر القرار فورًا

كشفت "سبق" تفاصيل قيام إحدى الشركات بفصل موظف سعودي بسبب مسؤول "مقيم"، رفض الموظف السعودي إدخاله بعد رفض المسؤول إبراز تطبيق "توكلنا" قبل دخوله مقر الشركة.

وقال الموظف في حديثه لـ"سبق": "أنا أعمل موظف استقبال في الشركة منذ حوالي 5 سنوات، وتجدد عقدي مؤخرًا للسنة السادسة، ومن مدة وهم يحاولون يضلّلوني وطلبوا مني التوقيع على استقالة ورفضت".

وأضاف: "أنا قطاع خاص، عملت منذ خمس سنوات، وهناك مسؤول دائمًا ما يتلفّظ علي، ولديّ شهود بذلك، ويأمرني بتنظيف إحدى الممرات بالشركة بحجة أنها مسؤوليتي، وأثناء ذلك بدأت أتعب نفسيًّا وتحملت كل ذلك بسبب لقمة عيشي أنا وأسرتي".

وقال: "بحكم عملي كاستقبال ووفق تعميمات الدولة التي تنص على عدم دخول أي شخص المنظمة سوى بعد إظهار تطبيق توكلنا، والتزامي بالتوجيهات؛ حضر المسؤول "المقيم" وطلبت منه إظهار توكلنا، وبدأ يسألني باستهزاء: من وضع النظام من نصه لماذا تدقق؟ ذكرت له بأن النظام ينصّ على ذلك وأشرت له على لوحة توكلنا فاستاء مني وبلهجة عنيفة قال: اليوم سنتخذ في حقك إجراء، وبعدها بساعات أصدر قرار فصلي".

وأضاف: "أنا موظف بسيط وأنفذ توجيهات دولتي وولاة أمري، عُمري قرابة الـ٣٥، أعول أسرة ولدي أطفال، من ينصفني إذا كان خطئي فقط امتثالي لنظام نصت عليه قوانين بلدي؟".

وقال: "لدي إثبات بالواقعة سأظهره للجهات الرسمية في حال طلبها".

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