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"صحة أعمال".. منصة لمساعدة المنشآت على إدارة حالة تحصين الموظفين

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"صحة أعمال".. منصة لمساعدة المنشآت على إدارة حالة تحصين الموظفين "صحة أعمال".. منصة لمساعدة المنشآت على إدارة حالة تحصين الموظفين
تتيح من خلال خدمة أمان متابعتهم وحثهم للحفاظ على الصحة العامة

أطلقت منصة "صحة أعمال" للمساهمة الفعّالة مع المنشآت بمختلف القطاعات من خلال "خدمة أمان"، التي تساعد في التسهيل على منشآت العمل إدارة حالة التحصين لموظفيها، والحفاظ على الأمن الصحي لديهم.

يأتي هذا من منطلق الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وإسهامًا من الرؤية المستدامة لجودة الحياة.

وتعمل المنصة على تزويد مسؤولي المنشآت وأصحاب العمل بحالة التحصين الخاصة بالعاملين في منشآتهم من خلال خدمة أمان؛ وهو ما يتيح لهم متابعتهم، وحث الموظفين على التحصين للمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة في السعودية.

كما توفر "صحة أعمال" لمسؤولي الموظفين بهذه المنشآت متابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري. وتتميز المنصة بمخرجات برامجها المبتكرة لتسهيل عمليات المتابعة الصحية للمستفيدين نحو تفعيل برامج حيوية عدة، تسهم في تمكين القطاعات المختلفة صحيًّا من خلال برامجها وخدماتها المتنوعة.لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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