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مران اليوم: تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين استعداداً لمواجهة الإسماعيلي

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مران الزمالك اليوم: تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين استعداداً لمواجهة الإسماعيلي مران اليوم: تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين استعداداً لمواجهة الإسماعيلي

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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للتدريب على بعض الجوانب الفنية، وذلك على هامش المران مساء اليوم الجمعة بملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

وتولى الفرنسي كارتيرون والبرتغالي فيرناندو الإشراف على مجموعة، وأسامة نبيه المدرب العام بالفريق وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الأخرى، حيث تم تدريب اللاعبين خلالها على بعض الجمل الفنية الخاصة بخطة اللعب استعدادا لمواجهة الغد.

كما تم التركيز مع اللاعبين على عملية سرعة تسليم وتسلم الكرة ونقلها في أقل وقت ممكن، بجانب بعض الأمور الفنية الأخرى.

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق ظهر اليوم الجمعة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في السابعة من مساء غد السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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