مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بينهم أطفال في حادث مروع بمدينة السادات

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لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون، بينهم 3 أطفال، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف، لنقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى السادات المركزي لعلاجهم.

كان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوقوع حادث مروع بين سيارتين في مدينة السادات، وعلى الفور أمر باستدعاء الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة.

وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة أنه جارٍ تعامل الطاقم الطبي مع الحالات التي وصلت لمستشفى السادات المركزي.