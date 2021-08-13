الخارجية الإيطالية : هناك تنسيق مع أمريكا حول الأوضاع في أفغانستان

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قالت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الجمعة، إنها على اتصال وثيق مع نظيرتها الأمريكية في ضوء تقدم حركة «طالبان» في أفغانستان.

ونقلت وكالة (أكي) الإيطالية، عن مصادر دبلوماسية في روما، قولها إن هناك اتصالا جرى بين الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إيتوري سيكوي ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، حيث اتفق الجانبان على زيادة تعزيز التنسيق بين سفارات الدول الحليفة في كابول، وكذلك على المستوى الثنائي، وتمت مناقشة المبادرات التي يمكن اتخاذها في حال تدهور الوضع الأمني.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، إرسال ثلاثة آلاف جندي إلى مطار العاصمة كابول؛ لضمان إجلاء أعضاء سفارتها بأمان.

يذكر أن إيطاليا لم تعلن حتى الآن قرارا بشأن بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان، لكنها أكدت العمل على ضمان سلامة أعضائها.