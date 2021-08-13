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مران اليوم: فقرة تأهيلية خاصة لتفادي الإجهاد.. ومحاضرة فنية من كارتيرون

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مران الزمالك اليوم: فقرة تأهيلية خاصة لتفادي الإجهاد.. ومحاضرة فنية من كارتيرون مران اليوم: فقرة تأهيلية خاصة لتفادي الإجهاد.. ومحاضرة فنية من كارتيرون

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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب فندق معسكر الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا السبت بالجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق على تخفيف الحمل البدني، وذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع منعا لتعرض أي لاعب للإجهاد.

وأدى اللاعبون فقرة تأهيلية تحت قيادة البرتغالي فيرناندو مخطط الأحمال، عبارة عن جري خفيف في جزء من الملعب، بجانب التأهيل بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات.

وكان كارتيرون قد عقد محاضرة فنية مصغرة للاعبين في ملعب فندق معسكر الفريق بالإسماعيلية، وذلك بعد الانتهاء من الفقرة التأهيلية، خلال المران المسائي اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

وقام كارتيرون خلال المحاضرة بشرح بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بطريقة اللعب، والتى ينوي تدريب اللاعبين عليها استعدادا لمباراة الغد.

كما وجه كارتيرون ومساعداه أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد، بعض التعليمات لبعض اللاعبين من خلال تكليفهم بأدوار خاصة سواء هجومية أو دفاعية داخل الملعب.

يذكر أن الزمالك انتظم في معسكر مغلق ظهر اليوم الجمعة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في السابعة من مساء غد السبت.

المصرى اليوم

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