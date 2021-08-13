مقتدى الصدر: «التظاهرات في الأنبار تهدف لإثارة الفتنة الطائفية»

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قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مساء الجمعة، إن التظاهرات التي يسعى «بعض الجهال» لتنظيمها في محافظة الأنبار غربي البلاد هي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية.

وأضاف مقتدى الصدر، في تغريدة على موقع تويتر: «محاولة التظاهر في محافظة الأنبار من قبل «بعض الجُهال»، إنما هي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية ليتغذى عليها بعض الساسة الفاسدين».

وتابع الصدر: «الفتنة نائمة لعن الله من (يحاول إيقاظها)». ودعا الحكومة إلى الأخذ بزمام الأمور، وإنهاء «الاستهتار الطفولي من بعض أتباع الأحزاب الذين يدّعون التظاهر تحت مسمى تشرين وهو منهم براء».

واحتجاجات تشرين هي التظاهرات التي اندلعت مطلع أكتوبر 2019 في بغداد ومحافظات جنوب العراق، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتفشي البطالة والفساد.

واتهم الصدر بعض الفاسدين «الذين يتغذون على أذى الشعب والتبعية للخارج من هنا وهناك»، بدعم دعوات التظاهر.

وكان عشرات المحتجين من مختلف المحافظات العراقية يطلقون على أنفسهم اسم «أحرار العراق»، قد حاولوا في وقت سابق من اليوم، الدخول إلى محافظة الأنبار، وهو ما قوبل برفض من سكان المحافظة وسلطاتها الأمنية.