أخبار عاجلة

الأهلي ضد الجونة .. أصحاب الزي الأبيض يتقدمون بهدف «نجيب» -
أشرف زكي عن قرار رسوم التصوير في شوارع القاهرة: «مش هندفع حاجة» -
«العناني» يبحث مع لجنة تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية آخر مستجدات الأعمال -
«زراعة الاسكندرية» تكشف عن إصابات بـ «تفحم» بمحصول الذرة في برج العرب -
أحمد أبو مسلم : محمد هاني تاريخه مع الأهلي مباراة بايرن ميونخ -
أحمد أبو مسلم: وكلاء لاعبين في فرنسا تحدثوا معي بشأن ديانج -
ألمانيا ترفع المساعدات الإنسانية للمحتاجين في أفغانستان -
الجزائر تسجل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
شرطة أبوظبي: خطة شاملة لتأمين عودة الطلاب للمدارس -
«طالبان»: على الموظفات ملازمة منازلهن حتى تحسن الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مقتدى الصدر: «التظاهرات في الأنبار تهدف لإثارة الفتنة الطائفية»

Print
مقتدى الصدر: «التظاهرات في الأنبار تهدف لإثارة الفتنة الطائفية» مقتدى الصدر: «التظاهرات في الأنبار تهدف لإثارة الفتنة الطائفية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مساء الجمعة، إن التظاهرات التي يسعى «بعض الجهال» لتنظيمها في محافظة الأنبار غربي البلاد هي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية.

وأضاف مقتدى الصدر، في تغريدة على موقع تويتر: «محاولة التظاهر في محافظة الأنبار من قبل «بعض الجُهال»، إنما هي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية ليتغذى عليها بعض الساسة الفاسدين».

وتابع الصدر: «الفتنة نائمة لعن الله من (يحاول إيقاظها)». ودعا إلى الأخذ بزمام الأمور، وإنهاء «الاستهتار الطفولي من بعض أتباع الأحزاب الذين يدّعون التظاهر تحت مسمى تشرين وهو منهم براء».

واحتجاجات تشرين هي التظاهرات التي اندلعت مطلع أكتوبر 2019 في بغداد ومحافظات جنوب العراق، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتفشي البطالة والفساد.

واتهم الصدر بعض الفاسدين «الذين يتغذون على أذى الشعب والتبعية للخارج من هنا وهناك»، بدعم دعوات التظاهر.

وكان عشرات المحتجين من مختلف المحافظات العراقية يطلقون على أنفسهم اسم «أحرار العراق»، قد حاولوا في وقت سابق من اليوم، الدخول إلى محافظة الأنبار، وهو ما قوبل برفض من سكان المحافظة وسلطاتها الأمنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا